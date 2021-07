Rocío Flores reacciona a lo último de su madre: "No voy a poner en juego mi salud mental"

La hija de Rocío Carrasco explica por qué "no va a haber" un reencuentro con su madre en Mediaset: "No porque yo no lo haya pedido"

Rocío Flores no quiere pronunciarse sobre el conflicto con su madre, pero es inevitable que los medios le pregunten constantemente, sobre todo desde la incorporación de Rocío Carrasco a Sálvame, donde ayer volvió a hablarse del tema más doloroso para ellas: el porqué de su distanciamiento desde hace ocho años a raíz de la pelea que tuvieron en 2012.

Este jueves, durante su participación en El programa de Ana Rosa, ahora presentado por Patricia Pardo, la hija de Antonio David Flores ha advertido que no piensa responder a cada cosa que su progenitora diga en su nuevo papel de defensora de la audiencia del programa de Jorge Javier Vázquez. Pero ha explicado cómo se siente.

"No voy a volver a pasar por esto otra vez. Bastante mal lo he pasado con todo este tema, bastante mal lo sigo pasando y no me quiero volver a ver en la tesitura de que cada vez que se den declaraciones tener que estar aquí contestando", ha empezado diciendo.

"Entiendo vuestro trabajo y respeto que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero ahora que se me respete a mí. He antepuesto en todo momento a todo el mundo pero me quiero centrar en mí. No voy a poner en juego mi salud por estas cosas y ya está". "Me quiero centrar en mi paz mental y en mi tranquilidad", añadía.

Recordemos que ayer, Kiko Matamoros salió en defensa de Rocío Flores protagonizando un tenso enfrentamiento con su madre, Rocío Carrasco, recriminándole el “daño irreparable” que ha podido hacer a su hija al narrar la paliza que ésta le propinó cuando tenía 15 años, “algo que la ley del menor dice que debería quedar enterrado”. La hija de Rocío Jurado, por su parte, se defendió con los mismos argumentos que ha venido esgrimiendo en su serie documental, que si lo contó fue “para que se entendiera toda la historia y el sufrimiento por el que he pasado”.

Ahora que Rocío Carrasco colabora en Sálvame, se está especulando con un posible reencuentro con su hija en los pasillos de Mediaset, algo que, según Rocío Flores, no va a producirse.

"El encuentro no se va a producir y no porque yo haya pedido no coincidir con ella a esta productora, o a la cadena... pero no se va producir porque no se va a producir", aseguraba, insinuando que habría sido su madre quien habría pedido no correr el riesgo de cruzarse con su hija en Mediaset.