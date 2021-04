La hija de Antonio David Flores, tendencia por su llamamiento inesperado a la reconciliación

Opiniones a favor y en contra de su actuación, y las preguntas que surgen: ¿responderá Rocío Carrasco?

Hacía tiempo que un producto televisivo no generaba tantas pasiones encontradas entre el público como el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. El debate social y mediático en torno al testimonio de Rocío Carrasco y el presunto maltrato psicológico de su ex marido Antonio David Flores se ha agudizado hoy con el pronunciamiento inesperado de su hija, después de siete episodios.



Rocío Flores rompía este viernes su silencio de las últimas cuatro semanas, lanzando un llamamiento desesperado a su madre para una posible reconciliación. "Mamá, levanta el teléfono, nadie te ha arrancado a tus hijos, ya no puedo más", le ha dicho en directo, desde el plató de El programa de Ana Rosa.

La joven de 25 años es primera tendencia en las redes sociales, con todo tipo de interpretaciones sobre la intención de su discurso y las consecuencias que podría tener en la futura relación con sus padres y en los especiales de Telecinco, donde Rocío Carrasco tiene previsto dar una entrevista el próximo miércoles, para "aclarar todas las dudas".

Los defensores de Rocío Flores: "Tiene derecho a hablar"

El tsunami mediático originado por el testimonio de su madre colocó desde el primer día a Rocío Flores en el centro del debate, por el posicionamiento que ésta siempre ha mostrado hacia su padre. Hoy, muchos comentarios van dirigidos a aplaudir que se haya decidido a hablar, a su derecho en hacerlo y a la "madura" y "educada" forma en que ha tendido un puente con su madre:

¿Por qué habla justo ahora?

El llamamiento de Rocío Flores llega, sin embargo, casi cuatro semanas después de estrenarse el documental. ¿Por qué ha decidido Rocío Flores hablar justo ahora?, se preguntan muchos.

Muchos opinan que la hija de Antonio David Flores ha ido llenando una "olla a presión" a lo largo de estos siete episodios que ha estallado hoy, de forma impulsiva.

El detonante podría haber sido el final del capítulo del último capítulo emitido, cuando Rocío Carrasco recordó una de las frases más duras que le había dicho su hija, con solo 9 años. Rocío madre contó que, justo después de morir Rocío Jurado, y cuando llevaban cuatro meses sin verse, la niña le preguntó "qué iba a pasar con casas de Miami". "Entonces me di cuenta de que mi hija ya tenía sembrada la semilla del mal".



En lo que llevamos de documental, esta es una de las pocas veces que Rocío Carrasco habla tan directamente de su hija, y lo que podría haberla conmovido o enfadado especialmente, hasta el punto de decidirse a hablar.

Sin embargo, tanto en televisión como en las redes sociales empieza a aflorar la sospecha de si, tal vez, Rocío Flores habla ahora en un intento de parar o amortiguar la próxima entrevista de su madre, este próximo miércoles en Telecinco.



Además, cabe recordar que el episodio 8, con el que se retomará el documental tras el parón, es precisamente uno de los más importantes de la serie, cuando Rocío se centrará en la relación con sus hijos y los motivos de la ruptura. Será entonces cuando se hable de la pelea que madre e hija tuvieron en 2012, que terminó en condena a Rocío Flores por maltrato físico a su madre. Un episodio que, sin duda, será especialmente doloroso de recordar para la hija de Rocío.

"Rocío está desmintiendo un relato que no ha vivido por su edad"

En su mensaje a Rocío Carrasco, Rocío Flores defiende a su padre, alegando que "las cosas no son así" o "nunca me han inculcado odio a mi madre". Sin embargo, muchos argumentan que Rocío Flores no puede desmentir el relato de su madre en los siete episodios hasta la fecha, ya que estos abarcan solo hasta que ella tenía 9 años de edad, de forma que no lo habría vivido personalmente.

¿Un discurso espontáneo o influido por su padre?

Aunque Rocío Flores ha dicho que hablaba hoy "desde el corazón", algunos tachan su discurso de "victimista" y se preguntan si ha sido espontáneo o bajo la influencia de su padre.

"¿No se merece Rocío Carrasco un 'lo siento, mamá'?"

Un hecho que llama la atención a muchos analistas del caso es la poca empatía que Rocío Flores parece mostrar con el discurso de su madre, a pesar de todas las pruebas que ésta ha aportado de la presión psicológica y mediática a la que se ha visto sometida.

"Me llama la atención que no haga ni una sola concesión a la veracidad del testimonio de su madre", ha dicho Carlota Corredera. A Pilar Eyre también le sorprende que no parezca querer disculparse en nada con su madre:

¿Por qué no paró a su padre en los medios como hace ahora con su madre?

Otros recriminan a Rocío Flores que denuncie ahora la presión mediática que sufre su padre, pero no lo hiciera a lo largo de todos estos años en los que Antonio David Flores ha estado lanzando ataques a su madre en los medios. "Yo nunca he visto a Rocío Flores en un plató parando al padre, diciendo ‘mi madre no es así’. Rocío Flores es la sucesora de su padre", ha criticado Miguel Frigenti en Sálvame.

"No hagamos un linchamiento de Rocío Flores, ella es otra víctima"

La psicóloga Sonia Caravantes ha hecho un llamamiento a la serenidad, sobre todo por la virulencia de algunas opiniones contra Rocío Flores, alegando que "no hay que olvidar que ella, como ocurre en muchos hijos de padres separados, también es una víctima" en todo esto.

"El testimonio de Rocío Flores es compatible con el de Rocío Carrasco"

La experta, que ve "muy creíble" el sufrimiento que ha transmitido hoy Rocío Flores, cree que "sus declaraciones no invalidan el testimonio de Rocío Flores". Y pide que no se haga un linchamiento público, "porque entonces estaríamos cometiendo el mismo error que con Rocío Carrasco, cuando se le estuvo años llamando ‘mala madre’.". Un argumento en el que estaban de acuerdo todos los colaboradores de Sálvame. En definitiva, que "para defender a Rocío Carrasco no hace falta atacar a su hija, sino escucharla". A esta petición contra los linchamientos mediáticos se ha sumado Rosa Villacastín:

¿Por qué no le coge el teléfono Rocío Carrasco?

Casi nadie pone en duda que Rocío Flores no miente cuando dice que ha llamado sin éxito varias veces a su madre, y muchos aplauden su valentía por este llamamiento público. Sin embargo, también entienden que Rocío Carrasco podría tener sus razones para no querer cogerle el teléfono. “Tal vez no esté preparada todavía”, explicaba la psicóloga Sonia Caravantes. “Tal vez tenga miedo de que la graben, que Antonio David esté al lado”, apuntaba Sofía Suescun. O quizá, como apunta este usuario, todo este conflicto familiar de años mucho más complicado como para resolverlo con una llamada telefónica:

"Rocío Carrasco aceptaría a Rocío Flores si ésta rompe con su padre"

También es interesante este opinión, que habla de la guerra "o conmigo o contra mí" en la que ha podido llegar a convertirse la relación de Rocío Flores con sus padres. Es posible que Rocío Carrasco no pueda tener un acercamiento con su hija mientras ésta no reconozca los errores de su padre.