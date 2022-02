Rocío Flores rompe a llorar tras la entrevista de su madre: "No cambia nada"

Me hubiese gustado que me dejase a un lado cuando hizo el documental

Unas declaraciones que no han tenido efecto en su hija, Rocío Flores. “No cambia nada. Me hubiese gustado que me hubiese dejado a un lado desde el minuto cero en que se hizo el documental. Pero lo hecho, hecho está”, ha empezado diciendo la hija de Antonio David Flores, que sigue viendo la puerta cerrada a una reconciliación con su madre. “Tengo presente desde hace muchos años que no va a haber reconciliación, y más después del documental”.