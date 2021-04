El testimonio de Rocío Flores es uno de los más buscados por los medios desde que su madre, Rocío Carrasco, se sentara en Telecinco para contar todo lo vivido en los últimos 20 años, el maltrato psicológico al que le ha sometido su ex marido, Antonio David Flores, y el porqué del distanciamiento de sus hijos.



La hija de Rocío Carrasco, que siempre ha estado del lado de su padre, llamó en directo a Telecinco el día de estreno, pero los responsables del programa decidieron no pasar entonces la llamada. Aunque ella dijo que su intención era "tender un puente", los directores del documental explicaron después en Sálvame que la vieron tan nerviosa y alterada que dejarla hablar en ese momento "solo la hubiera perjudicado". Fue por su bien que la animaron a que se calmase y que esperase para hablar en otro momento.



La joven de 24 años, que lleva ocho años sin hablarse con su madre, desde la pelea que tuvieron en 2012, no ha hecho ninguna declaración a los medios que la preguntan estos días por su reacción a las explosivas declaraciones de su madre. Su padre, Antonio David Flores, decía ayer que su hija "no estaba", lógicamente, "en un buen momento".



Este miércoles sabemos que Rocío Flores ya estaría barajando opciones sobre cómo responder a su madre y explicar su versión de los problemas familiares. Según publica la revista Lecturas, la nieta de Rocío Jurado está en conversaciones con Telecinco para estudiar la posibilidad de sentarse en un plató, pero querría que fuera después de que se haya emitido el último episodio de la docuserie.