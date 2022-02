Rocío Flores vuelve a Telecinco con ataque a Fidel y defensa a su madre: "Si yo hablase, arde España"

Faltaba por conocer la opinión de Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco, que volvía hoy al plató de Ana Rosa tras un mes de ausencia por su reciente operación de pecho, ha dado su versión. “Sí, me consta que Fidel llamó inmigrantes a mis tíos –Gloria Camila y José Fernando-, no en mi presencia, porque no se lo habría permitido”, ha dicho la hija de Antonio David Flores, avalando la información de Antonio Rossi. “Me consta que pasó eso y otras más cosas”. Aunque no ha querido especificarlas, sí ha dado la razón a los tertulianos cuando le han recordado que de un día para otro, Gloria Camila y José Fernando dejaron de ir a su casa.