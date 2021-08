"No soy feliz, tengo escritos en momentos de depresión, cuando me he querido morir", las confesiones de Rocío Jurado

La cantante se sinceró con Julio Iglesias hace 36 años, en una histórica entrevista que acapara ahora la atención de los medios

Frases que revelan cómo era realmente y que aportan pistas del "diario secreto" que su hija Rocío Carrasco sacará a la luz en Telecinco

"No me asusta la muerte, la vida siempre ha sido una lucha tremenda para mí, pero resurjo como el Ave Fénix"

La docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco destapó, además de los detalles de su tormentosa relación con Antonio David Flores y la ruptura con sus hijos, una imagen hasta ahora desconocida de su madre. Rocío Jurado aparecía en muchos capítulos como una mujer más débil de lo que aparentaba, extremadamente sensible a la opinión pública y acobardada por las amenazas de su yerno, que llegó a decirle “tú no sabes quién soy yo”.

En la segunda parte del documental, En el nombre de Rocío, que se estrena este otoño, se conocerán más detalles sobre los pensamientos íntimos de “la más grande”, a través de los textos que dejó escritos antes de morir, encontrados por su hija, y que desvelarán cómo se sentía realmente en la relación con su familia, los Mohedano, y con su marido, José Ortega Cano:

Mientras surgen todo tipo de especulaciones y contradicciones sobre la existencia y el contenido de este “diario secreto”, este verano ha sido rescatada en los medios una reveladora entrevista que Rocío Jurado mantuvo con Julio Iglesias hace 35 años, cuando su hija Rociíto tenía solo 9, en la que la artista de Chipiona se desnudó emocionalmente, aportando algunas pistas de lo que habría plasmado en esos escritos que conoceremos próximamente.

"No soy feliz, solo a ratos"

Uno de los titulares que más atención ha acaparado es en el que reconoce que no era una persona feliz y que tenía tendencia a la depresión. "No soy feliz. Tengo momentos felices, muy bonitos, de a ratos, pero no soy feliz", respondía Rocío Jurado al cantante de Gwendolyne cuando éste le preguntaba cómo se sentía, remarcando que su sentido de la felicidad era “no pagar algo que tuviera consecuencias emocionales”, dijo en la charla de amigos que ambos mantuvieron en la casa de Julio en Miami, como dos de los grandes artistas de la época.

La entrevista publicada en 1986 en Lecturas, recordada recientemente por Rosa Benito en sus redes sociales, se produjo en el final de su historia con el ex boxeador Pedro Carrasco y padre de su hija, del que se divorciaría tres años después.

"Tengo escritos que nunca enseño, por sentido del ridículo"

Uno de los momentos de la entrevista que más sentido cobra ahora, cuando está a punto de salir a la luz su “diario”, es cuando Rocío Jurado confiesa que tiene poemas escritos que no quería publicar. Julio Iglesias le anima a compartirlos, pero ella responde que no lo hace porque tiene “mucho sentido del ridículo".

"Los escribo en momentos de depresión, cuando me he querido morir"

“Tengo poemas escritos, muy bonitos, pero nunca los enseño. Siempre han sido escritos en momentos de depresión, cuando me he querido morir", confiesa Rocío Jurado. Esta última revelación llama especialmente la atención al cantante, que le pregunta “pero tú, ¿te has querido morir?”, a lo que ella responde: “Sí, hasta ahí llega mi depresión. Cuando me veo hundida, me quiero morir, no quiero saber nada de nada”.

La tendencia a la depresión es algo que desconocíamos de Rocío Jurado, y que comparte con su hija. Rocío Carrasco reveló que lleva en tratamiento psicológico desde hace 10 años, por "síndrome ansioso depresivo", a raíz del maltrato psicológico y mediático de Antonio David y la ruptura con sus hijos, que le llevó incluso a intentar quitarse la vida tomando pastillas, como confesó en el estreno de su serie documental.

"No me asusta la muerte, solo la vida, vivir siempre ha sido una lucha tremenda para mí"

La cantante, fallecida hace 16 años de un cáncer de páncreas, reconoció en esta entrevista que “no le asusta la muerte, es un descanso, una vez dije que amaba la muerte, lo que me da miedo es la vida, vivir siempre ha sido una lucha tremenda para mí".

"Soy como el Ave Fénix, siempre salgo adelante"

Pero al igual que su hija, Rocío Jurado reconoció que siempre veía la luz al final del túnel y decidía “salir adelante. Soy como el Ave Fénix”, cuenta en otro paralelismo con la vida de su hija, que tiene esta figura tatuada en su espalda, como símbolo de su resurgimiento:

"Cuando veo la carita de mi hija me digo '¿ahora me voy a morir?'"

"Sobre todo, cuando veo la carita de mi hija, cuando me mira y me sonríe y me digo, ¿ahora me voy a morir?, ¿cuando más falta le hago?”, dice sobre su única hija biológica –años después adoptaría a Gloria Camila y José Fernando con su segundo marido, José Ortega Cano- que siempre ha sido el motor de su vida:

"La depresión me viene siempre por el trabajo porque soy muy ambiciosa"

Su entonces marido, Pedro Carrasco, también le ayudaba a levantarse. “Cuando entro en el dormitorio y le veo dormido. Me fortalece ver dormir a mi Pedro en esos momentos de depresión”, que según reconoció, “me vienen siempre por la ambición en el trabajo, porque soy muy ambiciosa”.

"Los artistas tenemos que ser infelices para crear"

En lo profesional, la cantante de Como una ola y El punto de partida también reconoció que su nivel de exigencia le pasaba factura en lo emocional, llegándole a quitar el sueño. "Si estaba mal en una canción me amargaba tanto que me quedaba toda la noche sin dormir", dijo Rocío Jurado, recordando que siempre quiso ser “artista” desde niña, aunque no “supiera el significado de esa palabra”, aunque sí sabía que lo suyo “era cantar”.

“Los artistas tenemos que ser más infelices que felices. La creatividad está más cerca de la infelicidad que de la felicidad. Se escribe mejor, se canta mejor en los momentos en los que tienes que tener fuerza”.

"Los escritos los ha leído gente muy mía, si alguna vez me pasa algo, ahí está todo"

De Rocío Jurado se sabía que era una gran lectora, pero no que escribiera, una afición que ella misma confesó también en otra entrevista que dio a ABC en 2003. “Sí, escribo pero para mí. Son reflexiones, letras flamencas, poemas, algún soneto muy cogidito con pinzas. Son escritos cortos con los que puedes decir mucho, y la verdad es que me salen cosas muy bonitas”, dijo entonces.

Y aunque algunos miembros de su familia, como su viudo Ortega Cano o su hermano Amador Mohedano, han puesto en duda que esos escritos existan, Rocío dejó claro que ellos los han leído. “Los ha leído gente muy mía: mi hermano, mi hermana, alguna amiga, Jose… Los hago porque las necesito yo”.

“Si alguna vez me pasa algo, quiero que sepáis que ahí está absolutamente todo", dejó dicho antes de fallecer, dando así permiso de forma implícita a su hija y heredera universal, Rocío Carrasco, para hacerlos públicos algún día.

"Hasta que fui mayor, no me fijaba en el hombre como macho"