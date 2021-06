Roger Waters prohíbe usar música de Pink Floyd a Mark Zuckerberg: "Es un idiota muy poderoso"

Roger Waters, ex integrante de la banda Pink Floyd , se ha puesto serio con Mark Zuckerberg y le ha prohibido usar una canción del grupo británico . Así se lo comunicó personalmente al dueño de Facebook a través de correo electrónico, tal y como confesó en una conferencia en apoyo a Julian Assange.

“Llegó con una oferta de una enorme suma de dinero (para usar el tema Another Brick in the Wall, Pt. 2 en la creación de una película para promocionar Instagram) y mi respuesta fue: ¡vete a la mierda! ¡De ninguna manera!", así lo explicó en el foro en apoyo al fundador de WikiLeaks.