Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, reaparece y cuenta que quiere ser congresista en 2026

En una entrevista en YouTube en Arequipa (Perú), Roxana, de 49 años, cuenta que su situación económica ha mejorado, está acabando sus estudios de secundaria y espera poder ser enfermera en un futuro. " Nunca es tarde, si no lo hice antes es porque no podía económicamente", cuenta.

Pero las ambiciones profesionales de la madre biológica de Isa Pantoja no acaban ahí. Después, afirma, le gustaría ser congresista: "Vengo de una familia muy precaria, soy una más en el Perú que no pudo estudiar y quisiera llegar al poder legislativo, poder representar a toda esta gente, por eso me gustaría postularme al congreso, si Dios quiere, en el 2026 ".

Roxana Luque saltó a los medios hace seis años tras conceder una entrevista a la revista Lecturas , en la que relató que su dura situación económica le obligó dar en adopción a su hija . "Mi infancia fue muy dura, muy precaria. Vivía con mis papás, éramos muchos hermanos y mis papás no nos podían dar todas las comodidades. Mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba como peón de obra, su sueldo muy bajo y no nos podía mantener a todos. Había mucho cariño y éramos felices, pero en lo económico, nuestra situación era muy precaria", cuenta ahora recordando su infancia y juventud.

Precisamente, el youtuber JuancaVlog le pregunta si dio esta entrevista por interés, algo de lo que se la acusó en su momento, o por retomar la relación con tu hija. "Obviamente, por lo segundo. Si se hubiera tratado de dinero no hubiera esperado tanto tiempo, no hubiera esperado a que Isa cumpliera 18 años, lo habría hecho antes. Yo ahora, económicamente, estoy mucho mejor. Estoy bien, quiero terminar de estudiar y ser alguien en la vida".

"¿Lo que más anhelo en la vida? Ahora no lo puedo decir. Lo que más deseo en el mundo, te lo puedes imaginar, ojalá pueda producirse algún día", asegura, en referencia a Isa Pantoja. "Sí te digo que no pierdo las esperanzas. Solo espero que pase un poco más de tiempo... Ya no depende de mí, depende de Dios y de algunas personas, bueno, de una persona en especial. No puedo hablar más. Pero las esperanzas no las pierdo, sigo pensando todos los días en ello", añade.