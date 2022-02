TVE desglosa las votaciones del Benidorm Fest: Chanel ganó con el 4% del voto popular

La diferencia de llamadas y mensajes entre Rigoberta Bandini y Tanxugueiras es apabullante, mientras que en el jurado no lo es tanto. Sobre si pudieron influir las votaciones masivas de empresas gallegas, los responsables de RTVE han respondido, que si eso ocurrió, “era legal”. “Precisamente este sistema mixto se hace para que no haya una descompensación”, han matizado.

RTVE ha detallado la puntuación que dio cada uno de los 5 miembros del jurado, pero ha eludido decir a qué miembro del jurado corresponde cada votación, “porque desde el principio dijimos que se haría de forma grupal para salvaguardar la independencia”. “Después de lo que ha pasado, donde incluso ha habido amenazas de muerte, entendemos que lo más prudente es no dar nombres. Se van a variar cosas de cara a futuro, tenemos el compromiso de escuchar a todas las partes implicadas y todas las quejas. Lo que quiero que quede claro es que el jurado ha actuado con libertad y, que no coincida con el televoto o demoscópico, no significa que haya habido un tongo o chanchullo”. Por otra parte, han recordado que “suele ser habitual que haya diferencias entre lo que piensan los profesionales, que la ciudadanía, porque es más racional y menos emocional. TVE va a velar por la honorabilidad de estas personas, y no se pueden consentir amenazas, chantajes y todo lo que está sucediendo”.