La separación de Santiago Cañizares y otros 15 divorcios inesperados de famosos en el último año

Santiago Cañizares y su mujer Mayte García se separan después de 13 años de matrimonio , tal y como el propio ex futbolista ha anunciado en sus redes sociales.

Una ruptura que ha pillado por sorpresa y que también ha dejado tristes a sus seguidores , ya que hace solo tres años conocíamos que Santiago Cañizares y Mayte García perdían a uno de sus hijos, Santi, con 5 años y víctima del cáncer. La ya ex pareja, que se casó en 2008, tiene otros tres hijos: Sofía, India y Martina.

Hace solo siete días se conocía la separación amistosa del presentador de 59 años y la ex azafata televisiva de 49 , tras 24 años de matrimonio y dos hijas en común.

El 12 de marzo de 2021 , el futbolista y la periodista confirmaban su ruptura , tras once años de relación, como "una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo ", dijeron en un comunicado Pidieron respeto a su intimidad y recalcaron que su prioridad es la educación de sus dos hijos, Martín y Lucas, de seis y cuatro años.

La empresaria y ex del Rey Felipe VI, de 56 años, y el expresidente de Telefónica, de 75, rompían a mediados de febrero de 2021 su noviazgo de tres años. Según Informalia, el motivo de la ruptura ha sido el distanciamiento. A pesar de no seguir juntos, la relación ha acabado, según este medio, en una bonita amistad y los dos protagonistas no han tenido ningún problema en seguir haciendo planes juntos.