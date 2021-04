Samanta Villar y Carlota Corredera sufrieron el mal carácter de Miguel Bosé: "Hay que abrir este melón"

La reportera contó su mala experiencia cuando le entrevistó en Cuatro: "Trató mal al equipo"

Carlota Corredera dijo que es el "famoso que peor me ha tratado en mi carrera"

Samanta Villar cree que es hora de hablar de otro MeToo: "La violencia de algunos famosos a periodistas"

Desde que Miguel Bosé volvió a la actualidad, por su polémico negacionismo del Covid y la reciente entrevista que dio en televisión, la trayectoria y personalidad del cantante vienen siendo objeto de debate en los medios.

El autor de Amante Bandido siempre ha tenido fama entre los periodistas de mostrarse déspota o prepotente con los medios. Una actitud que dos presentadoras han sacado a la luz recientemente, al confesar por primera vez que ellas lo sufrieron en primera persona.



La primera fue Carlota Corredera, cuando hace unas semanas reveló que Bosé la trató "como una mierda" cuando le entrevistó en sus inicios como periodista, y la "cara de asco que puso cuando notó que me sudaban las manos".

Samanta Villar: "Se negó a grabar una secuencia y trató mal al equipo"

Ayer, fue Samanta Villar quien contó su mala experiencia grabando uno de sus reportajes de Conexión Samanta (20111) con Miguel Bosé, que se mostró arisco y abandonó el rodaje porque no quería hablar de sus padres.



Samanta Villar cuenta que el cantante se negó a grabar una secuencia que estaba acordada de antemano: el sitio, las fotos… todo. "Estaba habladísimo, pero en ese momento, sinceramente creo que se llegó a emocionar, no le apetecía transitar emociones, se levantó y lo hizo varias veces en el rodaje".



La reportera se refirió al mal trato que dispensó Bosé al resto del equipo. "Los he visto mejores tratando al equipo", dijo, y puso como ejemplo la frase que le dijo a alguien. "Hubo un momento en que a una persona del equipo le dijo '¿Tú que tienes, dos neuronas?'".

"Fue muy incómodo para el equipo pero no lo desvelo yo, [Miguel Bosé] siempre ha tenido un trato difícil con la prensa", añadió la presentadora:

"Peca de delirios de grandeza"

"Con todo el respeto, creo que él peca de delirios de grandeza", dijo Samanta durante su conexión con Sálvame.



La presentadora, que hoy será una de las colaboradoras en la entrevista a Rocío Carrasco, explica que habla ahora de Bosé por sus recientes y "peligrosas" declaraciones negacionistas a Jordi Évole. "Tiene un carácter que no es fácil de tratar". "Creo que está ofuscado por un convencimiento máximo en un supuesto conocimiento que él tiene y que los demás no tenemos y esto está escrito en la literatura científica como delirios de grandeza", argumenta. "No me gusta juzgar a la gente, él sabrá si su problema es el narcisismo o la egolatría pero no hace ningún bien con esa seguridad en sí mismo y esos delirios", continuó.



Samanta Villar asegura que, pese a todo, como periodista, "le volvería a entrevistar, siempre y cuando tenga algo que contar, no lo del Covid, ya que su negacionismo no aporta nada".

"Hay que abrir el 'MeToo' de la violencia de famosos a periodistas"

La presentadora cree que con sus declaraciones, y las anteriores de Carlota Corredera, "estamos abriendo un nuevo melón, como el MeToo, que es el de la violencia que vivimos los periodistas por parte de algunos famosos", como también "el despotismo de algunos jefes a trabajadores". "Yo no tengo por qué aguantar, por ejemplo, a un jefe que me grite", denunció sobre algún episodio que había vivido en este sentido.

Carlota Corredera: "El famoso que peor me ha tratado en la vida"

La presentadora de Sálvame y Rocío, contar la verdad para seguir viva contó recientemente cómo, en sus inicios como periodista, le tocó entrevistar a Miguel Bosé en un encuentro con medios, y se refirió al cantante como "el famoso que peor me ha tratado en toda mi carrera":

La gallega dijo que el cantante "me trató como la última mierda" y que la incomodó muchísimo por un problema físico que sufre y no puede controlar, la sudoración de sus manos.