Santi Millán habló de su mujer, sus hijos y la muerte de su padre por Covid: "Solo yo pude despedirme de él"

"Yo estoy con mi mujer de una forma egoísta porque me hace mejor a mí, y a parte que es una mujer a la que admiro profesionalmente. Yo he trabajado mucho con mi mujer y para mi no fue difícil, de hecho hay muchas cosas que si no es con ella no las hago. Los roles los tenemos muy claros, ella manda y yo obedezco”, reconoció, diciendo que su familia era un "matriarcado".