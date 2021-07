Santiago Segura defiende a Florentino Fernández: "Le crucifican porque no le han entendido"

El cineasta explica a NIUS su visión de la polémica sobre las mujeres cómicas y las controvertidas declaraciones de Flo

Florentino Fernández está siendo vapuleado en redes por su opinión sobre la falta de mujeres cómicas en espectáculos, un debate que abrió hace unas semanas la sala de monólogos La Chocita del Loro, cuando sus directores dijeron que contrataban a más hombres que mujeres humoristas porque "ellos provocaban más risas que ellas", cuyo humor estaba siempre más marcado por un tono "feminista o victimista".

La polémica se ha avivado hoy cuando el diario El Mundo ha preguntado a 'Flo' si cree que hay un trasfondo machista en esta desigualdad entre hombres y mujeres en el sector de la comedia, a lo que el humorista ha respondido lo siguiente:

"No, yo creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza. Luego hay pequeños oasis en los que el talento aflora mucho más. Indudablemente en Andalucía hay un talentaco de la hostia porque hay muchas horas de sol y un ambiente de la hostia. Si te vas a Dinamarca, no hay cómicos, porque está todo oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse, montan maquetas en el salón o lo que sea. El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos."

Florentino Fernández reconoce que "heredamos una historia heteropatriarcal que hay que cambiar poco a poco", pero insiste en que la presencia de más o menos mujeres se basa, por encima de todo, en el talento:

"Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia. 'Es que tenían que contratar más mujeres'. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así. Que sí, que nuestra historia es heteropatriacal, el hombre y tal y cual, pero es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede. Es como el franquismo: lo tuvimos 40 años y no somos Francia, somos España. Sin franquismo, pues hubiéramos leído más. Este tipo de reivindicaciones están muy bien, porque de vez en cuando hay que recordar que tiene que haber una paridad y que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero luego tienes que demostrar que puedes estar a la altura".

A Florentino le han llovido críticas por parte de muchas mujeres cómicas, así como de muchos hombres, acusándole de "machista" por negar la presunta discriminación, por cuestionar la capacidad actual de las mujeres cómicas y por resucitar la vieja y falsa creencia de que las mujeres son, por naturaleza, menos graciosas que los hombres.

Santiago Segura: "Creo que se ha malinterpretado el titular"

Entre todas las críticas también hay quien le está defendiendo de lo que consideran un linchamiento injusto. Algunos aplauden su valentía por mojarse en el debate y poner el talento por delante de cualquier argumento sexista. Y otros muchos creen que no se ha explicado bien. Entre estos últimos está su amigo y compañero de profesión Santiago Segura. El cineasta no se ha pronunciado públicamente pero sí ha trasladado a NIUS su visión sobre este debate cuando le hemos preguntado por ello.

En su opinión, el problema es que el titular de 'Flo' que ha provocado tanto revuelo, “si no hay más mujeres cómicas no es por una cuestión de sexo sino de talento”, se ha “podido malinterpretar”.

Santiago Segura cree que lo que Flo quería decir realmente es que el criterio para contratar a humoristas hoy en día es el "comercial", ya sean hombres o mujeres.

"Yo contrataría antes a Martita de Graná que a centenares de cómicos hombres con menos talento"

“Yo he entendido que yo, por ejemplo, ahora mismo contrataría mil veces antes a Martita de Graná (que es una genia) si tuviese un teatro para llenarlo, que a centenares de humoristas hombres, con un perfil más bajo o un talento humorístico más limitado”:

Segura considera que cuando Flo dice que “no es una cuestión de sexo”, se refiere a que “la gente no admira o deja de admirar, o se ríe o se deja de reír de una actuación cómica dependiendo del sexo, sino del talento para la comedia”.

"Afortunadamente, el reinado de los 'hombres graciosos' llega a su fin"

El director de la saga Torrente y Padre no hay más que uno es consciente de la mayor dificultad que han tenido hasta ahora las mujeres para hacerse valer en un mundo dominado por los hombres. Pero cree que, “afortunadamente, el reinado de los ‘hombres graciosos’ está llegando a su fin, y las mujeres con vis cómica, cuando acceden a oportunidades (que antes se les negaban), están demostrando que están sobradas de talento, dominan el humor y pueden hacer reír igual o más que cualquier hombre”, opina.

"Flo no es machista, está siendo crucificado por no haber sabido explicarse"

En resumen, Santiago Segura lamenta que Flo esté siendo “crucificado por no haber sabido explicarse”. Y lo dice porque le conoce “muy bien”, “sé que es muy buena gente y para nada machista”, dice de Florentino Fernández, con quien comparte actualmente cartel en su nueva comedia A todo tren: destino Asturias, coprotagonizada por otros cómicos como Leo Harlem, Joaquín Reyes, Marta González de la Vega o Itzíar Castro:

Martita de Graná: "He vendido más de 20.000 entradas, creo que eso calla bocas"

Santiago Segura pone a Martita de Graná como ejemplo de la excelente generación de cómicas que hay en la actualidad. La humorista granadina que se dio a conocer a nivel nacional durante el confinamiento del coronavirus, por los geniales vídeos de humor que hacía en la red, ya criticó en su momento las declaraciones de los directores de La Chocita del Loro, por lo que para ella, las opiniones de Florentino Fernández son lluvia sobre mojado.

“Estoy cansada de este debate”, reconoce a NIUS. “El mes pasado vendí más de 20.000 entradas. Creo que esto es suficiente para callar bocas”, nos dice cuando volvemos a preguntarle por este tema. Al igual que su admirador Santiago Segura, cree que las mujeres están demostrando que son igualmente capaces que los hombres de llenar salas con su talento.

"Si una mujer hace 30 años hiciera el humor que yo hago, la habrían apaleado"

No obstante, Martita de Graná reconoce que las mujeres, aún estando igualmente capacitadas para el humor que los hombres, han estado en inferioridad de condiciones tradicionalmente, ya sea porque culturalmente se sentían menos atraídas por esta profesión, o porque se les cerraban más puertas al no estar antes bien visto que una mujer hiciera humor transgresor, algo que no se consideraba "femenino". Un problema que reflejó muy bien la premiada serie La maravillosa Sra. Maisel (Amazon) sobre una ama de casa de los años 50 que triunfa pese al machismo de la época en el sector de la comedia.