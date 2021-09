Chimo Bayo, la sorpresa y entrada más espectacular de los concursantes de 'Secret Story'

Estos son los concursantes que más “trama” tuvieron ya desde la primera gala, pero el casting sorprendió por tener una gran variedad de perfiles, con personajes no acostumbrados a verles en un reality, como los Gemeliers, los cantantes hermanos surgidos en La Voz Kids, o el DJ famoso en los 90 Chimo Bayo. Dos iconos musicales de dos generaciones conviven ya en Guadalix de la Sierra junto a Emmy Rus, la “reina de los realities” en Alemania, los colaboradores de Telecinco Isabel Rábago, Luis Rollán y Miguel Frigenti Lucía Pariente (madre de Alba Carrillo), Lucía Pariente (madre de Alba Carrillo), Luca Onestini, Luca Onestini (hermano de Giancarlo, subcampeón de Supervivientes), Sandra Pica (ex de Tom Brusse, de La isla de las tentaciones) Julen (Mujeres y hombres y viceversa) y la periodista deportiva Cristina Porta.

El referente de la música techno de los 90, autor de canciones como Así me gusta a mí o “Esta sí, esta no, me gusta me lo como yo”, llegaba cantando en un impresionante espectáculo visual de luces y humo, como pocas veces se han visto en realities de Telecinco, algo que fue muy alabado en la red.