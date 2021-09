"Soy amante de un presentador", primer secreto y concursantes oficiales del nuevo reality de Telecinco

Todos ellos entrarán en el reality con un secreto personal que deberán ocultar. Telecinco, de momento, ya ha desvelado cuál es uno de ellos, aunque aún no sabemos quién es su “portador”, si alguno de los concursantes ya anunciados o uno nuevo de los que se sabrán más adelante. “Soy amante de un presentador”, es la pista que se ha dado hoy en Sálvame.



Muchas miradas iban dirigidas a Jorge Javier Vázquez, que ha desmentido ser él, con su habitual sentido del humor: “Conozco la lista de concursantes y no he tenido ninguna relación sentimental con ninguno, aunque ya me habría gustado”, ha dicho.