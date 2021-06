Señoras al fresco y de tertulia en la puerta de casa: la historia detrás de la famosa foto

Pero no conocíamos su origen ni su historia hasta hoy , cuando el bisnieto de una de las protagonistas lo ha compartido en Twitter:

"Me encanta que esta foto se haya hecho viral y me aparezca en Twitter 4 ó 5 veces al año, porque una de las señoras que sale es mi bisabuela y me hace mucha ilusión recordarla", ha escrito este usuario compartiendo la ya icónica imagen. "La encontró mi abuela en Facebook, y desde entonces suele aparecer mucho por redes", recuerda adjuntando uno de los memes basados en la foto que circulan por la red.