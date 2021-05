Sergio Chinchilla, un peregrino de récord: 17 etapas del Camino de Santiago corriendo un maratón cada día

Todo por una promesa hecha hace 8 años

Reconoce que no todo ha sido color de rosa: “He tenido muchas dudas, me lo he pasado muy bien, me he reído, he disfrutado, pero también he padecido”, admite. De hecho, en la etapa del miércoles estuvo a punto de abandonar: “No me esperaba que fuera tan dura y la alargué demasiado, porque hice casi 60 kilómetros. Vi que no podía y pensé en dejarlo todo”. Pero los ánimos de otros peregrinos y de su familia y amigos lo empujaron a seguir. Hasta hacer su última etapa, de 52 kilómetros, y entrar en la Plaza del Obradoiro. Allí le esperaba una sorpresa: “Tenía muchas ganas de llegar y ver que había una recepción organizada me hizo una ilusión enorme. Me recibió la concejala de Deportes de Santiago y había un montón de gente esperando”, cuenta Sergio.