Emocionante adiós de Sergio Ramos, arropado por Pilar Rubio y sus cuatro hijos: "Mi maravillosa familia"

"No es un día fácil. Has sido alguien muy especial para mí. Esta será siempre tu casa y serás uno de los grandes embajadores del Real Madrid", ha dicho Florentino Pérez sobre Sergio Ramos, acompañado en primera fila por su esposa, Pilar Rubio, sus cuatro hijos Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano-, sus padres -Paqui y José Mari- y su hermano René.

Tras Florentino Fernández, ha sido el turno de Sergio Ramos, que no ha podido contener las lágrimas al dedicar unas palabras de agradecimiento al presidente del Club y a la afición, y como no, a su “maravillosa familia”, a su mujer, Pilar Rubio, a su hijos, a sus hermanos –René y Mirian- y a sus padres. A todos ellos, “que me han apoyado en los buenos y en los malos momentos”.