La otra familia de Sergio Ramos: sus hermanos René y Mirian, y sus padres tatuados en su cuerpo

"Llegué de la mano de mis padres y mis hermanos siendo un niño con 19 años y, gracias a Dios tengo una maravillosa familia con mi mujer y mis 4 hijos . Llegué estando muy unido y me voy con esa grandeza de familia que siempre me han apoyado y han estado conmigo. Actores prioritarios, que es lo que más importancia tiene. Por aguantarme, respetarme y vivir mi vida y mi carrera conmigo ", señalaba Ramos ante una atenta y seria Pilar Rubio , vestida de blanco como un guiño final al Real Madrid, que tampoco ha podido evitar emocionarse con las palabras de su marido.

Mirian, su "Marita", una discreta influencer de moda

René, su representante y socio en los negocios

“Bro, unos pocos sabemos cómo te has dejado el alma día tras día para poder estar con tu equipo y con tu selección. Siempre orgulloso de tu lucha, de tu trabajo, de tu entrega, de tu mentalidad imbatible... siempre orgulloso de ti. Sin reservas y sin reproches. Toca mirar hacia delante, porque el futuro sigue siendo tuyo. Te quiero, bro”, escribía René hace tan solo unos días cuando se supo que Sergio no formaría parte del equipo de Luis Enrique para la Eurocopa.

Paqui, la matriarca cuyo rostro lleva tatuado Sergio Ramos

José María, dedicado con éxito al sector de la construcción

Sergio Ramos felicitó en las redes a su padre, con una foto en la que ambos posaban con la copa de la UEFA y unas emotivas palabras: "Ay, barbas, siempre te he querido y respetado, pero con el paso del los años mi devoción va a más. Ser padre no es mandar, sino ser un pozo sin fondo de sabiduría y respuestas, aunque a veces no las tengas; un brazo fuerte del que agarrarse, aunque a veces las fuerzas fallen; un consejo en el sitio y el momento adecuados, aunque a veces te tengas que morder la lengua”, escribía el hasta hoy capitán del Real Madrid. "34 años a tu lado aprendiendo a ser un buen padre, un buen marido, un buen hombre. Rubio, te queremos con el alma. ¡Feliz cumpleaños, viejo!"