Los otros 'Juegos del calamar': series que han sido fenómeno en las plataformas rivales de Netflix

Tras el hito de 'Squid Game', recordamos o descubrimos las ficciones más seguidas en la historia de Movistar, HBO, Amazon o Disney Plus

El juego del calamar se ha convertido en la serie más vista en la historia de Netflix, con 111 millones de suscriptores que han visto al menos dos minutos en su primer mes de lanzamiento. La plataforma confirmó el domingo este hito que ya intuían sus directivos, así como cualquier suscriptor que viera que la ficción surcoreana es lo primero que salta nada más entrar en la aplicación, que no ha bajado del primer puesto de tendencias desde su estreno hace tres semanas, la cantidad de artículos que le dedican los medios y todo el debate que ha generado a su alrededor.

El sesgo con el que Netflix comunica sus datos de audiencia no está libre de suspicacias. Por un lado, está el hecho de que solo tenga en cuenta los visionados de al menos dos minutos, en lugar de los espectadores medios de toda la temporada. Que más de 100 millones de abonados hayan empezado a ver El juego del calamar tiene su mérito. Pero también sería interesante conocer cuánta gente la abandonó o la vio entera, en relación a la que completó, por ejemplo, otras joyas de la plataforma como The Crown o Sex Education.

Por otra parte, el récord de visionados de El juego del calamar es un dato objetivo, pero descontextualizado. Teniendo en cuenta que Netflix ha ido multiplicando sus abonados con los años, se echa en falta el número de visionados de sus series en proporción al de suscriptores que tuviera en cada momento, para calibrar mejor la dimensión del fenómeno. Así, podríamos comparar el impacto de El juego del calamar con el de otras series muy vistas en su día, como Orange is the new black o Making a murderer en sus comienzos, o más recientes como Gambito de Dama Los Bridgerton, desbancadas ya por El juego del calamar en número total de ‘plays’.

Netflix: 'El juego del calamar'

En cualquier caso, aunque el concepto "fenómeno" siempre sea algo subjetivo y relativo, nadie pone en duda que Squid Game (título en inglés) es la serie de Netflix y de cualquier plataforma que más ha dado que hablar en los últimos tiempos.

Su premisa (personas marginadas que compiten a vida o muerte en juegos infantiles por un premio millonario) ha abierto un debate político y social. Los actores del thriller surcoreano de Netflix se han convertido en estrellas con millones de seguidores en Instagram, el merchandising arrasa y ya hay en marcha varios videojuegos y alertas de peligrosas imitaciones en la vida real.

Ya sea por el "boca a oreja" o por una acertada estrategia global, Netflix ha conseguido con esta inesperada y adictiva serie que prestemos menos atención a otras apuestas interesantes de este otoño en las plataformas rivales, como La Fortuna de Alejandro Amenábar en Movistar o Secretos de un matrimonio en HBO.

Pero todas las plataformas de pago han tenido, en mayor o menor escala, su propio "Juego del calamar" a lo largo de su historia. Estos son los grandes éxitos de todos los tiempos en Movistar, HBO, Disney, Amazon, Filmin y Apple TV+.

HBO: "Juego de tronos"

La serie fantástica basada en los libros de George RR. Martin es uno de los grandes fenómenos de ficción de los últimos tiempos. Y el desencanto que supuso para muchos de sus fans la deriva de la última temporada o su controvertido desenlace, no le quita el trono de serie más vista de siempre en HBO, tal y confirma a NIUS la plataforma, que ya prepara la precuela, House of the dragon, basada en la casa Targaryen, para su estreno en 2022 en HBO Max.

El podio de series más seguidas hasta agosto en HBO lo completan Chernóbyl y El cuento de la criada, con Westworld en cuarto lugar, según hizo público la plataforma a finales de este pasado verano:

Movistar Plus: "Hierro"

La plataforma de Telefónica se inició en la producción de series españolas en 2011 con Crematorio, la ficción sobre un empresario corrupto (Pepe Sancho) que emitió la antigua Canal +. Desde entonces Movistar Plus ha tenido muchas series notables, de gran presupuesto o con rostros conocidos como La Peste, Vergüenza (Javier Gutiérrez), Vida perfecta (Leticia Dolera) o Mira lo que has hecho (Berto Romero). Pero la campeona de todas, tal y como confirma Movistar a NIUS, es Hierro:

El drama detectivesco que protagoniza Candela Peña en la isla canaria, es la serie más vista de todos los tiempos en Movistar, seguida de la también aclamada Antidisturbios.

Al igual que el resto de plataformas, Movistar no da datos cuantitativos de audiencia, pero tiene sus propios análisis basados en el número de visionados y tasa de permanencia. Conocer la audiencia real de una serie de pago es un proceso complejo, ya que no se mide de forma lineal, como en la televisión convencional, sino que depende del sistema VOD (bajo demanda) y está sujeto a distintas variables, como el periodo de tiempo en el que se decida hacer la medición. Por ejemplo, la última gran apuesta de Movistar, la serie de aventuras La Fortuna de Alejandro Amenábar, está teniendo muy buena acogida, nos aseguran, pero ha pasado poco tiempo como para saber si terminará alcanzando a Hierro o a otras de sus series top.

Movistar tiene un amplio catálogo de series de todos los países (The Good Fight, como ejemplo de una de las recientes más aclamadas), pero es normal que su ficción más vista sea española, dado que las producciones patrias se emiten en abierto para sus cuatro millones de abonados, mientras que las extranjeras se incluyen en el paquete extra de Movistar Series.

AMAZON PRIME VIDEO: 'The Boys' y 'La que se avecina'

Amazon Prime es una de las plataformas audiovisuales más herméticas en lo que a audiencias se refiere. La compañía de Jeff Bezos tiene un catálogo cada vez más amplio de documentales, ficciones comerciales que rivalizan con las de Netflix, y series premiadas como La maravillosa Sra. Maisel o Fleabag. En España una de las más vistas fue Patria, pero si hablamos de fenómenos globales y sostenidos en el tiempo, las pistas que nos da Amazon apuntan a The Boys como una de sus series "top".

Según un estudio de GECA, La que se avecina es la serie más vista de Amazon en España, pero The Boys ha sido la que más seguidores le han hecho ganar a Prime Video en nuestro país.

Basada en un cómic, escrita por Garth Ennis y dibujada por Darick Robertson, The Boys fue una de las sorpresas de 2019, con la novedad de que por primera vez, los superhéroes tenían un lado oscuro.

FILMIN: 'Los Durrell' y 'The Assistant'

La joven plataforma española cuenta con más de 9.000 títulos, entre los que hay películas, mayoritariamente clásicas o independientes, series europeas de calidad y cortometrajes. Ahora se ha lanzado a la producción de su primera serie española, Doctor Portuondo, adaptación de la novela homónima con tintes autobiográficos de Carlo Padial.

Pero dentro de todo el vasto catálogo de la plataforma cinéfila, la serie más vista es la británica Los Durrell, versión televisiva de la Trilogía de Corfú, obra autobiográfica del naturalista, zoólogo y presentador Gerald Durrell, que narra sus aventuras en Grecia con su madre y sus tres hermanos. Consta de tres temporadas que se emitieron originalmente en 2016 y 2019, en la cadena ITV.

Después de Los Durrell, según informa Filmin a NIUS, otra serie que también fue fenómeno en su momento es la francesa El Colapso, que cuenta lo que ocurriría en la sociedad si el sistema colapsara, y tuvo mucho eco cuando se estrenó en 2020, en plena pandemia.



En cuanto a las películas de Filmin, la más vista en la plataforma es The Assistant, presentada como el "thriller definitivo sobre el movimiento feminista Me Too", en el que la directora Kitty Green indaga en las cloacas del caso de Harvey Weinstein a través de la figura de una discreta ayudante de producción interpretada por Julia Garner (Ozark):

Disney+: 'Loki'

Desde su lanzamiento, en noviembre de 2019, Disney + ha vivido distintos fenómenos como The Mandalorian, WandaVision o Falcon y el soldado de invierno. Pero como la plataforma ha ido sumando público en estos dos últimos años –ya cuenta con 116 millones de abonados en el mundo-, su serie más vista hasta la fecha, según desveló hace unos meses su CEO, Bob Chapek, es Loki, que el pasado 9 de junio tuvo el "estreno de temporada más seguido en su semana de apertura". Creada por Michael Waldron, está basada en el personaje de Marvel Comics y ambientada en su universo, después de los eventos de Avengers: Endgame (2019).

La serie se centra en el Loki de 2012, llevado ante la misteriosa organización Autoridad de Variación Temporal después de robar el Teseracto. Debe elegir entre enfrentarse a la eliminación de la realidad por su imprudencia o ayudar contra una amenaza mayor, por lo cual Loki termina viajando a través del tiempo, tratando de arreglar la historia humana.

Apple +: 'Ted Lasso'

La plataforma Apple TV+, que el próximo 1 de noviembre cumplirá dos años, ya ha tenido éxitos sonados como Morning Show -la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon-, Servant o The Moskito Coast. Aunque tampoco publica sus datos de audiencia, la guía de streaming online Realgood (2 millones de usuarios) clasificó sus 20 mejores series, basándose en su impacto en las primeras dos semanas que estuvieron en la plataforma. Según este informe que recogió la revista Newsweek, a la cabeza en hype (fenómeno) se sitúa Ted Lasso, la comedia ganadora de los últimos premios Emmy, que acaba de emitir el final de su segunda temporada: