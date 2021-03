10 series con mujeres poderosas que arrasan entre todos los públicos

'Gambito de dama', una prodigiosa mujer en un mundo de hombres

'El desorden que dejas' lo arreglan Inma Cuesta y Bárbara Lennie

'Antidisturbios', una mujer de armas tomar entre 6 hombres

'Patria', dos mujeres coraje

'Hierro' solo necesita a Candela Peña

Hierro no es una serie femenina o policiaca más, sino "la más vista de Movistar Plus" , resaltó Candela Peña en La Resistencia.

'I may destroy you', de una mujer "todoterreno"

Pero I may destroy you representa mejor que ninguna la revolución femenina en la ficción. El hecho de que Michaela Coel lo haya hecho todo en su serie (guion, dirección, producción e interpretación) , inspirándose además en una a gresión sexual vivida por ella misma, hace aún más creíble y meritorio su trabajo.

'The Split', la ley la imponen las mujeres

'The Crown': ellas son las reinas

En general todos los personajes femeninos de The Crown son su principal reclamo . No en vano Netflix tiene a Olivia Coleman (Isabel II), Gillian Anderson (Margaret Thatcher) y Emma Corrin (Diana de Galas) en su cartel de esta tercera temporada.

'Unorthodox': la odisea de una mujer

'La maravillosa Sra. Maisel': ellas también son graciosas

No es de 2020 y ya tiene tres temporadas. Pero no puede faltar en esta lista como uno primeros éxitos de Amazon Prime que aún continúa entre sus series más vistas y premiadas , con varios Emmys y Globos de Oro. Escrita por una mujer guionista, Amy Sherman-Palladino (Las chicas Gilmore) , es el ‘Gambito de dama’ del mundo de la comedia.

Más series femeninas recomendadas

También significativas son Euphoria y el fenómeno de su estrella protagonista, Zendaya; Big Little Lies y las cuatro mujeres que lidian con vidas que no quieren; The Morning Show, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en uno de los primeros aciertos de Apple TV+; Glow y sus mujeres triunfadoras en la lucha libre; Mrs. America, Little Fires Everywhere, The Good Wife, Fleabag, Borgen, Homeland…. E incluso Juego de tronos y la fuerza de Daenerys, Arya, Sansa o Cersei.