'Love is in the air', entre las series más buscadas en Google en 2021

Mediaset España sitúa 5 títulos en el top 10

Los realities 'Supervivientes', Secret Story', 'La isla de las tentaciones' y 'La última tentación', entre los títulos de televisión más buscados del año

La serie 'Love is in the air' ocupa la tercera plaza

Google revela en diciembre lo más buscado del año. Y del mismo modo se convierte en una buena referencia para conocer el gusto de los españoles en cuanto televisión se refiere, porque Google revela en diciembre las series y programas más buscados del año.

Parece que nadie puede dudar que El juego del calamar ha sido la gran sensación del año en la pequeña pantalla. Pero la serie coreana no ha sido la única que ha despertado el interés de los espectadores. De hecho, no ocupa ni siquiera el podio. Aunque el buscador no distingue entre programas, series o películas, por lo que el ranking mezcla todos los títulos más buscados en los últimos 12 meses.

Y parece que Mediaset España es el proveedor de contenidos más atractivo para los españoles. Porque el 50% de los títulos del top 10, (5 entre los 7 primeros puestos) se han emitido en Telecinco.

Supervivientes ocupa la segunda plaza. Al reality le sigue serie Love is in the air. La Isla de las tentaciones ocupa el cuarto lugar justo antes de El juego del calamar. A continuación Secret Story, el otro de los grandes realities del año. Pero además, La última tentación también está entre las más buscadas en séptima posición.

