Sin peregrinos por un cambio en la señalización: “Invertí 400.000 euros en un albergue y ahora no pasa nadie”

Hasta hace muy poco, los peregrinos que hacían el Camino Francés pasaban por el núcleo de Vilamaior. Esta aldea, de unos 100 habitantes y situada a unos ocho kilómetros del centro de Santiago de Compostela (A Coruña), formaba parte de la ruta habitual de aquellos que se dirigían hacia la capital gallega. Sin embargo, ahora no pasa nadie. Y no es que no haya caminantes, porque ya los hay. El motivo se debe a un cambio en la señalización del Camino.