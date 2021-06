Sobera desvela el bajón que sufrió Rocío Flores: "Salió del plató llorando y volvió 15 minutos después"

"¿De dónde saca la alegría para llevar esas uñas?"

Además de los comentarios habituales de los colaboradores de programas de Telecinco, la periodista Mercedes Milá se preguntaba el otro día, en un vídeo muy comentado, “de dónde saca Rocío Flores la alegría para llevar esas uñas repugnantes” con todo lo que está ocurriendo en el ámbito familiar. Después, la presentadora se explicó, matizando que no quería atacar personalmente a Rocío Flores, sino que se refería al posible mensaje de frivolidad que tanto ella como otras influencers de su edad transmiten en sus redes sociales con ciertos estilismos, sobre todo cuando no atraviesan por buenos momentos, como es el caso de la nieta de Rocío Jurado.

"Sí tengo sentimientos, y no pocos precisamente"

Al igual que su padre, Rocío Flores intenta guardar silencio , sin querer entrar a comentar las declaraciones de su madre. En el programa de Ana Rosa, donde colabora comentando Supervivientes, sí quiso dejar claro hace unas semanas, cuando lanzó un mensaje a su madre invitándola a la reconciliación, que su silencio no significa que no tenga sentimientos.

“Hoy siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento, porque me estoy creando una coraza que no soy así", dijo entonces. "Sí que tengo sentimientos y no pocos precisamente".