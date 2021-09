El llanto de Bárbara Rey al conocer los abusos sexuales a su hija, y la aplaudida reacción de Sobera

Sofía Cristo se sometía a la sección del programa, “la línea secreta de la vida” para repasar los momentos más destacados de su vida, cuando desveló de forma inesperada algo que llevaba ocultando años: los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 5 años por parte de una persona muy cercana a su familia cuyo nombre no quiso desvelar , aunque aclaró que no fue su padre, Ángel Cristo.

"Yo era pequeña y no sabía cómo me iba a afectar hasta que he sido mayor y he visto cómo me relacionada con personas. Es una persona muy allegada a mi familia, pero en ningún momento quiero que piensen que fue mi padre. Perdona mamá", añadía destrozada, pero tratando de contener el llanto porque "no quiere dar pena ni que la gente piense que su vida es una mierda”.