Telecinco expulsa a Sofía Cristo de Secret Story por agredir a un concursante: "Has cruzado la línea"

La hija de Bárbara Rey recibe la mayor sanción disciplinaria tras insultar y zarandear a Miguel Frigenti

"Hay cosas que significan traspasar la línea, y tú lo has hecho hoy", le comunicaba Carlos Sobera

El reality de Telecinco Secret Story vivió este martes el momento más tenso de toda la edición, obligando a la cadena a tomar la drástica decisión de expulsar a Sofía Cristo por encararse a Miguel Frigenti.

Una fuerte discusión entre todos los participantes relativa a las polémicas surgidas entre ellos en esta última semana ha terminado por sacar de sus casillas a la hija de Bárbara Rey, que ha insultado y zarandeado al colaborador de Telecinco, mientras el resto de compañeros trataban de frenarla:

Carlos Sobera intervino inmediatamente para comunicar a Sofía Cristo la decisión de la cadena de expulsarla disciplinariamente por su comportamiento agresivo:

Sobera: "Hay cosas que significan traspasar la línea, y tú lo has hecho hoy"

"El espectáculo es sencillamente lamentable. Se puede estar enfadado, criticar, ser duro, pero esto es lamentable y no aporta nada a vuestro favor. Eso para mí no es nada agradable. Todos habéis perdido los nervios, creo que en general no habéis estado ninguno a la altura, pero hay cosas que significan traspasar la línea y tú lo has hecho hoy, Sofía. La organización no tiene más remedio que expulsarte. Puedes hacer las maletas y salir de la casa de los secretos".

“Lo sé, por eso sé que me voy. Antes de que me echéis, me piro. Por eso estoy pidiendo las maletas", respondía la DJ. Pero el presentador ha querido dejar claro que la decisión de aplicar la sanción disciplinaria era de la organización del programa, como hizo cuando expulsó a Indira Kalvani en Gran Hermano 11 (2010) por lanzar un vaso de agua a una compañera.

"Todos somos personajes públicos y tenemos que dar ejemplo"

Tras comunicarle a Sofía su expulsión, Carlos Sobera añadía que "aunque estemos en un 'reality', como es la casa de los secretos, todos, en la medida que somos personajes públicos, tenemos que dar ejemplo a los demás. El de hoy no ha sido nada edificante. Vamos a procurar desde ahora en adelante a aprender de los errores, mejorar nuestro comportamiento y dar ejemplo", explicaba el presentador, que una vez más, ha sido aplaudido en las redes sociales por su forma firme y elegante de llevar el programa.

Sofía Cristo: "Lo asumo y pido perdón por los insultos"

La hija de Bárbara Rey acató la decisión y se marchó diciendo unas últimas palabras: "Lo asumo y pido perdón por los insultos. En todo lo demás me reitero. Me llevo amigos, lo siento pero las cosas pasan por algo. No tenía que estar aquí y ya está”.

“Yo no necesito ninguna trama para estar en esta casa, me basto conmigo misma. No quiero estar con una muy mala persona. No se puede estar con él porque solo mete mierda entre todos, me supera, me ha sacado de los nervios. Me quiero pirar. No tengo necesidad, tengo una vida de puta madre fuera como para pasarla con este ser", añadió antes de despedirse.