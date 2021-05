A diferencia de lo que venía especulándose, la nueva película no estará basada en los dos superhéroes negros que ya existían los comics , sino en Kal-El (nombre kriptoniano y original de Superman) . Es decir, el nuevo Superman será el sucesor del personaje que interpretó Henry Cavill o Christopher Reeve.

¿Qué actor será el nuevo 'Superman' negro?

De momento, el actor afroamericano dice sentirse "halagado" porque los fans piense en él , pero ahora dice estar centrado en la película que promociona actualmente, Without Remorse de Tom Clancy para Amazon Prime.

Una película "de época" basada en el Superman original

The Hollywood Reporter da más detalles sobre la nueva película de Superman, que podría ser " de época, ambientada en algún momento del siglo XX", ya que quieren remitir al personaje clásico del superhéroe creado por DC Comics , con la llegada de Kal-El a la Tierra.

Se busca director también afroamericano

El guion , que no se espera esté terminado hasta finales de año, corre a cargo de Ta-Nehisi Coates, premiado escritor, periodista, y educador estadounidense , que trabaja desde hace cinco años como guionista de Marvel , en los cómics de Pantera Negra y Capitán América.

Apuesta por diversidad racial y sexual en Hollywood

Regé-Jean Page fue rechazado para Superman por ser negro

Los tiempos parecen haber cambiado en DC Comics. Cabe recordar que Regé Jean-Page , el 'Duque' de la primera temporada de Los Bridgerton , pareció confirmar el pasado 6 de abril un rumor publicado hace tiempo por The Hollywood Reporter, según el cual el actor habría sido rechazado hace tiempo para el papel de abuelo de Superman en la serie Krypton (CW) debido al color de su piel:

El origen del Superman negro

Lo cierto es que la idea de un Superman negro no el algo ajeno a los cómics. Ya ha habido varias versiones de color del 'hombre de acero' , entre las que destacan las de Val-Zod y Calvin Ellis .

A diferencia de Clark Kent, Val-Zod no pertenece a la familia o la Casa de El, sino a la de Zod, al igual que el icónico villano de Superman, el General Zod.

Reacciones de los fans al nuevo 'Superman' negro

Aunque en general la noticia ha sido bien recibida, también hay fans que se muestran escépticos, pero no por el cambio de color, que no sería nuevo en el universo de Superman, sino porque los planes de Warner no sean adaptar los personajes negros ya conocidos de Val-Zod o de Kalel, sino convertir al Superman original de 1939 en un nuevo personaje negro: