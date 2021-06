'Supervivientes' y Rocío Flores ganan a 'Mask Singer' con sorpresa de Esperanza Aguirre

Prueba heroica de Olga Moreno en la noria infernal

Rocío Flores estalló sobre su defensa a Olga Moreno

Jorge Javier alaba la "estrategia" de Olga Moreno

Por otra parte, Jorge Javier Vázquez alabó la que cree es la estrategia de la mujer de Antonio David Flores en Supervivientes. El presentador cree que la malagueña aprovecha los fallos de sus compañeros. "¿Puedo comentar lo que he dicho en la reunión, ¿no? Esto no es desequilibrar, que luego dicen que si el presentador desequilibra", comentaba primero con la dirección antes de arrancarse. "¿Sabes qué está haciendo muy bien Olga? Si vas a un reality, vas a ganar y tienes una estrategia. Y no es lícito sino obligatorio, porque si no, no vayas", le decía a su defensora, Rocío Flores.