¿Qué dice el vídeo?

"Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos. Los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces", comienza el vídeo con la joven mirando a cámara. La criminóloga y filósofa de 28 años pasa entonces a detallar todo lo que deben hacer ahora los políticos para cumplir con la ciudadanía, y les pide "respeto, dignidad y honor". "Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere", relata, y zanja su vídeo con esta frase: "Somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos".