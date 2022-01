¿Me pongo la tercera dosis de la vacuna? Expertos resuelven la duda de Iker Jiménez y muchos españoles

“Hay cosas que hoy día no puedo entender en este inicio del 2022. El tema del pasaporte Covid está muy bien, yo lo tengo, como muchos. Se vincula a la tercera vacuna, pero cuando pregunto a especialistas de primer nivel me dicen que la tercera dosis es mejor solo para personas inmunodeprimidas o con problemas", explicó el su programa de Cuatro, Horizonte.

"Entonces yo me quedo... si los que saben me están diciendo que esto no está claro cómo es que vinculan el pasaporte Covid a la tercera vacuna, ¿usted me lo puede explicar a mí?". (…) Luego dirán que soy negacionista, ¿qué negacionista? Lo que no soy es idiota. (...) Cuando los políticos toman la rienda, aquí pasan cosas muy extrañas", dijo.