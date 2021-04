The Offspring publica 'Let The Bad Times Roll' y recupera el sonido punk que marcó a varias generaciones

El grupo estadounidense de punk rock The Offspring lanzará nuevo material este viernes 16 de abril tras casi 10 años de silencio. El álbum de 12 temas titulado Let the Bad Times Roll recupera las melodías clásicas del género pero centradas en una temática social más actual.



Y el título del álbum, traducido como “Deja que los malos tiempos pasen”, refleja a la perfección el deseo del grupo como así ha explicado su cantante Dexter Holland. "Están ocurriendo todo tipo de disturbios sociales. Hay una pandemia. Ha aumentado el consumo de drogas y la gente no está teniendo suficiente sexo ", ha incidido el guitarrista de la banda Kevin Noodles.