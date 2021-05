La serie de Netflix 'The One' plantea un futuro cercano en el que una simple prueba de ADN te dice quién es tu alma gemela

Varios científicos y webs de citas llevan años explorando esta tecnología que combina la biología con el amor

Todo el mundo quiere encontrar el amor. Pero hasta quien lo consigue, a veces no está del todo satisfecho si le asalta la duda: ¿estaré realmente enamorado?,¿me mereceré algo mejor?, ¿me habré equivocado y estará mi verdadera media naranja ahí fuera esperándome?

El misterio que rodea la atracción emocional la premisa de una de las últimas y recomendables series de Netflix, The One. La ficción británica basada en la novela Eres tú (John Marrs), probablemente hubiera pasado desapercibida como un thriller más en torno a un asesinato, al estilo de Killing Eve, si no fuera por el original escenario de la trama, una empresa que consigue encontrar a tu pareja ideal, da igual en qué parte del mundo viva, a través de pruebas cruzadas de ADN.

"Un solo mechón de pelo basta para conocer genéticamente quién es la única persona con la cual te enamorarás de forma garantizada", dice el tráiler.

¿De qué va 'The One'?

Uno de los alicientes de The One es el descubrimiento de la actriz Hannah Ware (Boss, Betrayal) que interpreta a la protagonista, Rebecca Webb, una ambiciosa científica que descubre, con artes dudosas, la forma de emparejar a los humanos a través de su genética, basándose en las feromonas de las hormigas que actúan en su apareamiento.

Se acabaron los deslizamientos interminables en Tinder o esperar al flechazo en el parque o el supermercado. La magia está ahora en una gota de saliva, lo único que necesitas para enviar a la aplicación MatchDNA y saber quién es el amor de tu vida, tu "match" definitivo: "The One" (el único).

Los hombres y mujeres emparejados por su ADN sienten una atracción instantánea desde la primera cita. La aplicación no da margen de error. Es ciencia. Rebecca Webb revoluciona de la noche a la mañana las aplicaciones de citas y la visión del mundo sobre el amor. La Marlk Zuckerberg (Facebook) del futuro se hace millonaria a costa de repartir amor y también romper muchos matrimonios, ya que los casados no se resisten a probarla y dejar a sus parejas cuando encuentran a su verdadera alma gemela a través de la aplicación del momento.

"Te mereces el cuento de hadas", es el lema de Rebecca Web, que se convierte en la mujer más poderosa del momento, frenando incluso los intentos del Gobierno por acabar con su peligrosa aplicación. Hasta que la aparición de un cadáver destapa que detrás del invento del siglo hay un oscuro secreto, y una implacable agente de policía, quien por cierto, también se ha enamorado con la app de Rebecca Webb, no parará hasta desenmascararla.

¿Es posible encontrar el amor así en la vida real?

A priori, el planteamiento de The One, que dice estar ambientada "cinco minutos después del presente", parece sacado de un capítulo de la serie distópica Black Mirror, pero enseguida surge la duda, ¿y si esto no fuera ciencia-ficción? ¿es posible realmente encontrar el amor verdadero a través de nuestros genes?, ¿qué dice la ciencia al respecto?

La repercusión de la serie ha hecho que varios medios indaguen sobre este asunto, descubriendo que hay científicos y algunas aplicaciones de citas que llevan tiempo testando las probabilidades de que la atracción humana pueda estar ligada al ADN.

Pheramor, uno de los primeros intentos

Una de las que llegó más lejos fue Pheramor, con sede en Houston (Estados Unidos). La empresa pedía a sus suscriptores que enviasen su saliva en un tubo para analizar el ADN y emparejarles así con otros clientes potenciales.

Pheramor (feromona) aseguraba que podía identificar 11 genes "probados" para determinar la atracción romántica y sexual. No te garantizaba encontrar solo uno ("the one", como en la serie), pero sí aquellos con los que había más compatibilidad por la genética. Sin embargo, la app ya no está disponible, de lo que se deduce que no funcionó, informa The Tab. Tal vez porque porque su técnica no funcionaba, o porque solo tenía 3.000 suscriptores, muestra insuficiente para garantizar una alta probabilidad de acierto genético.

DNA Romance se basa en la teoría del "olor corporal"

Una web que sí sigue apostando por esta técnica es DNAromance, que ofrece "citas on line basadas en la ciencia". Nació como SingledOut, basada en las pruebas de ADN a través de saliva, los niveles de serotonina y marcadores del sistema inmunológico, pero evolucionó con los años a un concepto más amplio. Ahora dicen que pueden pronosticar la "química romántica" entre personas, utilizando "marcadores de ADN que han demostrado tener un papel en la atracción humana", complementado con otros factores como la "compatibilidad de personalidad" y la "atracción en función de la fotografía de sus parejas y detalles biográficos".



La compañía afirma que la clave está en el olfato: "Las personas con diferentes marcadores de ADN encuentran que su olor es agradable y es más probable que tengan una relación romántica duradera".





DNA romance respalda su teoría en artículos de investigación científica como el del profesor y Doctor Wedekind de la Universidad de Bern (Suiza), que encontró que los hombres prefieren parejas románticas con genética diferente a la suya. Para el estudio se reclutaron voluntarias femeninas para que olieran las camisetas sudadas de un grupo de hombres, numerándolas después por orden de atracción. La conclusión fue que las mujeres preferían las camisetas de los hombres cuyas moléculas HLA se diferenciaban más de las suyas propias.

Lo que viene a decir este estudio es que si alguien nos huele bien, seguramente es porque tenemos genes MHC similares, mientras que si el olor nos resulta desagradable es porque genéticamente es incompatible.

Gene Partner, "el amor no es casual"

El estudio de Wedekind sobre los genes y el olor corporal es la base de otra empresa, Gene Partner, que también dice tener un "método para emparejar a hombres y mujeres a través del análisis de su ADN".



"El amor no es producto de la casualidad", es el lema de esta empresa que se ofrece como servicio complementario para agencias matrimoniales y portales de citas. "Con gente que es bastante compatible genéticamente sentiremos esa rara sensación de una química perfecta", dicen en su web. Así se consigue "una mayor probabilidad de relación duradera, una vida sexual más satisfactoria y un índice de fertilidad superior".

Digid8, la app de citas para descartar enfermedades genéticas

Por otra parte, un genetista de la Universidad de Harvard llamado George Church está creando una aplicación de citas basada en el ADN llamada Digid8, aunque está más basada en temas de salud, en descartar las coincidencias que podrían provocar la transmisión de enfermedades genéticas a sus hijos, según informa Bio News. Algo similar a lo que hacen compañías de test genéticos como MyHeritage, TellMeGen o 23andMe.

Instant Chemistry combina la genética con factores ambientales

Existe otra web, Instant Chemistry (Química al instante), que también dice basarse en investigaciones científicas de vanguardia para mejorar las relaciones de pareja y lograr el "amor duradero".





La compañía combina la genética con factores ambientales y socioeconómicos (religión, poder adquisitivo…), "para que se puedan encontrar mejores coincidencias”, explicó el CEO de la compañía.

El 'Tinder biológico' tendrá que esperar

Sin embargo, aunque proliferen las empresas de citas que afirman utilizar pruebas de ADN, lo cierto es que la tecnología, simplemente, no está suficientemente demostrada.



Matthew Cobb, de la Universidad de Manchester, autor de La idea del cerebro, dice que, hoy por hoy, es imposible detectar si una pareja se enamorará basándose únicamente en su ADN.



Él da cierto crédito a la teoría del olfato, "pero, lamentablemente, estas afirmaciones se basan en estudios muy deficientes con tamaños de muestra muy pequeños".



Según Cobb, "muy poco sobre los humanos está determinado únicamente por la genética, por lo que la idea de que esta parte más mágica e inexplicable de nuestro comportamiento, el amor, pueda estar determinada por nuestro ADN parece ficticia".



La conclusión que extraemos es que la asociación del amor a la genética tiene todavía una base científica muy endeble. Pero siempre podemos seguir soñando, o asustándonos, con series como The One y otras basadas en el mismo concepto que detallamos a continuación.

Los referentes de ficción de 'The One'

El creador de The One, Howard Overman (Misfits, Hotel Babylon), se inspiró en el libro Eres tú de John Marss, que plantea la misma premisa: "los científicos han descubierto que compartimos un gen con una sola persona más en el mundo, nuestra media naranja". "Millones de personas ya se han hecho las pruebas. Pero incluso las almas gemelas tienen secretos. Y algunos son más escandalosos (y mortíferos) que otros", dice la sinopsis del libro, más centrado en los asesinatos que en las intrigas corporativas como The One.

The One tampoco es la primera serie que juega con la idea de encontrar el amor a través del ADN. Soulmates (AMC) tiene un concepto casi idéntico. Ambientada 15 años en el futuro, la ciencia ha hecho un descubrimiento que cambia la vida en el planeta: una prueba que te dice de manera inequívoca quién es tu alma gemela. La clave aquí no es el ADN sino la 'Partícula de Alma', en la base de la córnea de nuestro ojo izquierdo. Cada episodio tiene un elenco e historia diferente.