Tiendas con nombre de virus: "Todos los días viene gente a hacerse selfis con el cartel"

Trece años lleva 'Omicrón' en Cáceres. Una pequeña tienda de regalos y decoración en la zona de Colón donde ahora no hay día que no pare la gente a echarse una foto con su cartel . "Los veo haciéndose selfis a diario", dice Patricia García, dependienta del local.

De eso han pasado 17 años, 17 años sin llamar la atención y ahora no hay día que no pasen por su tienda cuatro o cinco personas para hacerse un selfi con el cartel de su negocio. Es también el tema más recurrente entre los clientes. "Algunos me han llegado a sugerir que cambie el nombre", dice José Alberto, que no tiene ninguna intención de hacerlo.