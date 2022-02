El "timador de Tinder" prepara su 'First Dates' y ya cobra por vídeos personalizados a fans

Este jueves, ella misma confirmó el fichaje de Simon Hayut con esta publicación en la que dice: "He visto la serie de Netflix, El timador de Tinder, y me pareció incompleta porque nunca escuchamos al otro lado. La narración parecía muy sesgada y no pude formarme una opinión, en cambio, tenía más preguntas y soy mujer. Es por eso que contacté a Simon Hayut. Siempre hay dos lados. Me guste o no, quiero escuchar su versión", escribió etiquetando la cuenta @realsimonl.