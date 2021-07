Tommy Dorfman, la última estrella americana que se revela como mujer transgénero

A diferencia de Ellen Page y otras mujeres transgénero, Thomas Dorfman no se cambiará de momento su nombre. "Hoy se trata de claridad: soy una mujer trans. Mis pronombres son ella / ella. Mi nombre es Tommy", dijo la actriz. "Para mí, no es viable cambiar el nombre, me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy vinculada a ese nombre, a un tío que me abrazó mientras moría. Es una evolución de Tommy. Me estoy convirtiendo en más Tommy".