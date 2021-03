Toni Cantó acepta la oferta de Risto Mejide para volver a televisión tras dejar la política

Tiene propuestas de productoras de TV pero ninguna del PP

"Estoy triste, han sido unos días duros, veo a un partido totalmente enrocado. Lo que vi ayer, fue un grupo de gente, el núcleo duro, que están llevando al partido al desastre… ayer Inés podía haber elegido salvar al partido o al núcleo duro, y eligió el núcleo duro", aseguraba el ex de Ciudadanos al programa de Cuatro.



Reconoce que con quién realmente está desencantado es con Ciudadanos: "A mí me encanta la política, si no me gustara no me habría metido en esta profesión que exige una dedicación tan bestia… pero yo ahora mismo en lo único que estoy pensando es en desconectar una temporada, descansar, darle tiempo a los míos y cerrar heridas porque me siento muy desencantado y sin ninguna ilusión", confiesa.