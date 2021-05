Indignación con Toni Cantó por "animar" a Israel en su ataque más cruento a palestinos

Las redes sociales siempre son un terreno peligroso para expresar las opiniones, y más si son sobre un tema tan sensible como es un conflicto bélico.

Toni Cantó tiene enfurecido a Twitter por un comentario en plena escalada de violencia en Israel contra los palestinos , que ya deja más de un centenar de muertos, entre ellos niños. Y no tanto por posicionarse , como también han hecho otros políticos, sino por la forma desafortunada en la que lo ha hecho.

Errejón: "119 muertos y Cantó jaleando como en el fútbol. Asco"

Beatriz Rico: "Lo más cruel, despreciable y maligno que he leído"

La actriz Beatriz Rico también ha reprochado la actitud del ex de Ciudadanos de una forma muy contundente: "Creo que es el tuit más cruel, despreciable y maligno que he leído en mi vida, y he leído muchas salvajadas".