Toñi Moreno, positivo en Covid "después de cuatro tests de antígenos negativos"

La última en comunicar que ha contraído el virus ha sido Toñi Moreno. La presentadora ha compartido un vídeo desde una ambulancia tras dar positivo en Covid-19 . Después ha tranquilizado a sus seguidores explicando que se encontraba en una ambulancia, no por la gravedad de su situación, sino para asegurarse de que "no contagiaba a nadie" en el traslado a su casa.

"Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo... Me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva ", ha explicado Toñi Moreno sobre su caso, que sirve de ejemplo una vez más de la falta de precisión que ofrecen los tests de antígenos, como le ocurrió a Tania Llasera , que también tuvo que confirmarlo con una PCR. "Cuidado a todos, por favor, no os fieis de los antígenos mucho, la sensación de falsa seguridad es real". Una cuestión sobre la que también han alertado las autoridades sanitarias y explican los brotes masivos pese a los tests de antígenos.

"Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte", ha escrito sobre su estado, explicando que ahora seguirá el protocolo: confinamiento en casa y someterse dentro de unos días a nuevas PCR hasta confirma que ha superado la enfermedad.

Lo que más le preocupa a la presentadora de Mediaset y Canal Sur (El show de Bertín) es no poder estar con su hija, Lola, que ya se encuentra en Andalucía con su familia: "A la niña la he mandado con mis hermanas y mi madre. Está feliz con su primo", ha escrito, deseando recuperarse cuanto antes para poder estar con ella: "Yo soy la que se va a morir de pena por no verla".