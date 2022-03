El torero Sebastián Castella y su novia bielorrusa viajan a Polonia para ayudar a los refugiados

"Después de todos estos días viendo las noticias y lo que está pasando en Ucrania, me he vuelto muy sensible. La verdad es que hay tristeza en ver a miles de personas dejando atrás su vida, su casa, su trabajo, sus seres queridos... alejándose o como pueden... Escapar de este terrible golpe que traen a su país. Bueno, me di cuenta. Mi novia, yo y otras personas decidimos venir como voluntarios a la frontera entre Ucrania y Polonia. Compramos medicinas, bebidas y comida. Y lo que vamos a hacer estos días es llevar gente de la frontera a los campos de refugiados”, dice en su publicación en un alto del camino, y “donar” todo lo que llevan a la gente que se ha quedado "sin nada" por culpa de las "terribles decisiones" del presidente ruso, Vladímir Putin.