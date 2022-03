Ucrania, favorita a ganar Eurovisión tras el ataque ruso, con su particular 'Ay, mamá'

En una reciente entrevista , el líder del grupo, Oleh Psiuk , explicó que trata sobre "la persona más querida, mamá, y fue escrita por toda la banda. Mi mamá aún no ha escuchado esta canción. Sería genial si ganamos, y poder volver a cantar esta canción en vivo para ella”, dijo el cantante de Kalush Orchestra, que define su estilo como “hip-hop con motivos folclóricos y la autenticidad ucraniana que es bienvenida en Europa”.

Ella meció mi cuna, me dio el ritmo y quizás la fuerza de voluntad, porque siempre me dio y nunca me pidió