Urdangarin y Ainhoa Armentia siguen juntos: las fotos con beso que lo demuestran

Ha pasado un mes desde que el romance del ex duque de Palma con su compañera de despacho salía a la luz por sus fotos juntos en una playa de Bidart. Aunque todo apuntaba a que Iñaki y Ainhoa habrían roto o aparcado su relación, mientras él buscaba el perdón de su ex mujer y madre de sus hijos, ¡Hola! afirma todo lo contrario.

“Su relación se consolida”, dice el titular de portada, acompañado de una fotografía de Iñaki y Ainhoa en una cita reciente en Vitoria, mientras la infanta Cristina pasaba unos días en Barcelona aprovechando las vacaciones de su hija Irene de su colegio suizo. "Inician una nueva etapa en actitud cariñosa", dice la revista, con imágenes de la salida de los dos del mismo centro de yoga, aunque no juntos:

Pero la prueba definitiva de que no habrían roto es la foto del beso de Iñaki y Ainhoa en la entrada del centro deportivo que publica la revista en su interior. Aunque está tomada de lejos a través de una puerta de vidrio translúcido, no deja lugar a dudas de que son ellos.

La semana pasada se desveló el r eencuentro de Urdangarin con la infanta Cristina en Barcelona, "como si nada hubiera pasado", al tiempo que salían fotografías de Armentia con su marido y su hijo . Se especuló entonces con un distanciamiento de Iñaki y Ainhoa , sobre todo por parte de él, centrados en volver a una relación cordial con sus respectivas ex parejas, sobre todo por el bien de sus hijos.

Sin embargo, muchos periodistas no se creyeron que Iñaki y Ainhoa hubieran roto. La teoría de que seguían juntos, a escondidas, ya la apuntó el programa Ya es mediodía.

"[Urdangarin] mantiene visitas secretas a su amiga Ainhoa Armentia, se siguen viendo y hacen todo lo posible para que sus encuentros pasen desapercibidos para la prensa", dijo la periodista Lorena Vázquez, que apunta a que los escoltas de Urdangarin les ayudan a mantener la discreción : "Si toman tantísimas medidas para no ser grabados juntos es porque esa relación es más que una simple amistad".

"No entendemos por qué intenta forzar una reconciliación si se sigue viendo con Ainhoa”, añadió. “Los encuentros no son en el trabajo ni en el entorno laboral, son en otros lugares. No se han producido un único día y en el entorno de Urdangarin y Ainhoa hablan de bastantes momentos en los que se les ha visto como amigos especiales".