Pablo y Juan Valentín: así son el hijo más mediático de Urdangarin y el más desconocido

Pablo Urdangarin, el segundo de los cuatro hijos de los ex duques de Palma, ha sido la revelación de la semana por la naturalidad y amabilidad con la que respondió las dos veces que fue abordado por los periodistas. “Soy fan de Pablo”, “yo de este tío me fío, me transmite tranquilidad”, decía Risto Mejide, uno de los muchos periodistas que han alabado esta semana el aplomo y la educación con la que el joven de 21 años ha afrontado el terremoto familiar. La personalidad de Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarin y Borbón –su nombre completo– ha sorprendido a los propios reporteros, acostumbrados a la hostilidad con la que suelen recibirles otros miembros de su familia, como sus primos Victoria Federica y Froilán.