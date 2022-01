Pilar Eyre, de las fotos de Urdangarin: "Zarzuela las vio antes, Cristina está destrozada"

Pilar Eyre, la periodista que firma el reportaje con las fotos de Iñaki Undangarin paseando con una mujer que no es la infanta Cristina, no da abasto hoy con entrevistas. Todos quieren saber quién es la misteriosa chica rubia con la que el Duque de Palma estaría traicionando a su esposa y madre de sus hijos y la intrahistoria de las imágenes que podrían acabar con 26 años de matrimonio.

Pilar Eyre ha desvelado que las fotos de Lecturas “las tenían desde ayer en Zarzuela, y no desmintieron nada, solo dijeron no conocer a esta muchacha”, dice sobre la identidad de la misteriosa nueva pareja de Urdangarin que aún no ha trascendido y que ella también desconoce.