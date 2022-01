¿Por qué se dijo que la novia de Urdangarin era Miss Álava? “Van a salir más mujeres"

Aunque Ania Montoya no tenga nada que ver con Urdangarin, hay una pregunta que sigue revoloteando en las redacciones de revistas y programas de prensa rosa. ¿Por qué el diario local de Álava, del que se presupone que tiene buena información del entorno de Urdangarin, apuntó de inmediato a una “Miss Álava”? La respuesta que ronda desde el miércoles en las cabezas de muchos periodistas es la siguiente: "El hecho de que la mujer de las fotos con Urdangarin (Ainhoa Armentia) no sea una Miss Álava, no quita que el ex jugador de balonmano haya estado también con una joven de esas características”, lo que habría llevado a este diario a lanzar una pista falsa que podría esconder otra realidad.