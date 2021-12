Vacuna es la palabra del año 2021 en todo el mundo

De acuerdo con sus datos, esa palabra se usa ahora 72 veces más que hace un año y está dando lugar a toda una familia de voces relacionadas, desde vax sites (vacunódromos) a being fully vaxxed (estar completamente vacunado). "Ninguna palabra capta mejor la atmósfera del año pasado que 'vacuna'", señala la editorial.

Y es que ese término se ha venido usando para referirse a la lenta implementación del programa de vacunación en Australia . Como recuerda el ANDC, en medio del furor por vacunar en todo el mundo, en ese país los líderes políticos insistieron en que no se trataba de "una carrera".

Una de las instituciones que se ha sustraído a la influencia de la pandemia a la hora de elegir su palabra del año ha sido el prestigioso diccionario británico Collins, que ha optado por "NFT" , las siglas inglesas, universalmente extendidas, de "non fungible token" ('token no fungible').

Se usa para referirse al papel que juegan las personas que abogan y trabajan activamente por la inclusión de grupos marginados, no como miembros de esos grupos sino en solidaridad con su lucha. Es decir, una alianza solidaria con los más desfavorecidos.

La usan para expresar vergüenza ajena, por ejemplo en situaciones en las que un adulto intenta usar lenguaje juvenil para hacerse el moderno. Así que ya lo sabe: si no quiere provocar cringe, no use la palabra cringe.