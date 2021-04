Ver mucha televisión no hace daño a tus hijos, según un nuevo estudio que desmonta el mito

"No veas tanta televisión que te va a hacer daño". Todos los niños han crecido con esta advertencia de sus padres, que ahora se traslada a resto de pantallas (móvil, tablet, consolas...).



La asociación entre el consumo de televisión y los presuntos efectos perniciosos en los niños ha sido ahora desmentida por un estudio de la revista Psychological Science.



Los resultados del informe echan abajo el mito de que ver mucha televisión crea problemas de atención en los menores, tal y como apuntaban investigaciones anteriores.



"Los hallazgos del estudio original, tras un examen más detenido, no se confirman. No hay evidencia de que la televisión, por sí sola, cause TDAH o cualquier tipo de problema de atención en los niños pequeños", concluye Wallace E. Dixon, Jr., profesor de psicología y jefe de departamento en la Universidad Estatal de East Tennessee y coautor del estudio.



"Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria", agregó este experto sobre una teoría que no ha podido ser confirmada.



El estudio servirá de alivio para muchos padres que se sienten culpables por dejar a sus hijos ver la televisión durante mucho tiempo.