Verónica Forqué, su abandono de Masterchef y última conversación con su mejor amigo en el programa

"No tengo buenas noticias. No me encuentro bien. Estoy agotada. He luchado 10 semanas. La experiencia, de las mejores de mi vida. Usted, jefe, sabe que soy muy luchadora y de usted estoy aprendiendo mucho. ¡Dios mío! ¡Qué bien lo estoy pasando y qué lástima estoy sintiendo de no poder estar a la altura! Pero es que no puedo. Mi cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", dijo entonces.