Verónica Forqué y su exmarido Manuel Iborra, el "hombre de su vida" y padre de su "transgresora" hija

“Yo le amaba, pero no le podía soportar, era un aburrimiento de vida , parecía una vieja de 80 años. Ahora estoy muy zen, tengo que encontrar el equilibrio", reconoció cuando hacía ya seis años que no hablaba con él.

Una ruptura sentimental que hizo caer a la actriz en una “profunda depresión” , tal y como contó en sus últimas entrevistas, en Deluxe (Telecinco) y Entre Ovejas (TVE), o en su reciente participación en Masterchef Celebrity, donde admitió que Manuel Iborra fue “el hombre de su vida” un “gran padre” para su hija, a la que dirigió en la película The Leftovers:

"Es el amor de mi vida y siempre lo será, no va a haber otro", dijo a su compañera Terelu Campos, que hoy se mostraba conmocionada por la noticia de su muerte.

"Cuando me di cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija...”, recordaba Verónica Forqué.