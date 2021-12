Así habló Verónica Forqué de su depresión, el psicoanálisis y las drogas como vía de escape

La actriz, fallecida hoy con 66 años, se sinceró sobre sus problemas emocionales en TVE y Telecinco

En su última entrevista, en 'Deluxe', habló de la ruptura con su marido, la muerte de sus padres y hermano, y la marcha de su hija: "Se me juntó todo"

Explicó como la marihuana y el psicoanálisis la ayudaban, y confesó que pensó en quitarse la vida

La actriz Verónica Forqué ha sido hallada hoy muerta en su casa, en circunstancias aún por esclarecer.

La intérprete de 66 años, cuyo último trabajo televisivo fue su participación en Masterchef Celebrity, había hablado en varias ocasiones de su tendencia a la depresión. Precisamente abandonó el concurso culinario de TVE por este motivo. "Mi cuerpo dijo basta", dijo entonces.

En abril de 2020, en plena pandemia, Verónica Forqué se sinceró sobre este problema en el programa Entre Ovejas de TVE, en el que participó junto al cantante Xuxo Jones.

"Tuve una depresión muy grande cuando me separé de mi marido"

En su charla con el presentador del programa, el pastor trashumante Zacarias Fievet, Forqué confesó que sufrió una profunda depresión a raíz de su separación del director Manuel Iborra, en 2014, con quien había estado 34 años.

"Yo tuve una depresión muy grande, porque había estado muchos años viviendo en pareja y, además, tenemos una hija maravillosa. Pero dejé de quererle. Se acabó y se acabó", dijo la actriz sobre el duro momento que vivía entonces, y cómo la ruptura fue el detonante de su desequilibrio emocional.

"Cuando me di cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija...”, recordaba.

"Que me llamaran de 'La que se avecina' fue un subidón"

Para ella fue de gran ayuda que en esa crisis personal le llamaran los productores de la serie La que se a vecina para participar en la temporada que se rodaba entonces. “Fue un subidón y una gran suerte, porque me tuve que poner a estudiar. También me llamaron de un teatro y lo hice".

"Me encanta hablar con gente que no sabe que soy famosa"

También entonces reflexionó sobre cómo vivía la fama. “Me encanta hablar con gente que no sabe quién soy y que no va con el prejuicio y con el interés de sacarse un selfie porque soy famosa".

Ocho meses después, en diciembre de 2020, Verónica Forqué se sentó por primera vez en el plató de Sábado Deluxe. La actriz rompió tabúes como el sexo a partir de los cincuenta, las drogas o la prostitución.

La actriz repasó con el presentador Jorge Javier Vázquez los momentos más difíciles de su vida, como fue la separación de su marido: "Después de 35 años me di cuenta de que no estaba enamorada, eso fue durísimo".

Se refugió en la marihuana tras la muerte de sus padres y hermano

Verónica, que había soportado también la muerte de sus padres, su hermano y muchos de sus amigos, encontró en la marihuana una vía de escape: "No quiero hacer apología de la marihuana ni lanzarle a la gente la idea de que fumar está bien, pero hacerlo para mí es como estar con esos seres que quiero que ya no están, mis padres, mi hermano, los amigos de mi generación… hablo con ellos".



Verónica explicó que durante su matrimonio dejó de fumar, pero con la separación volvió a hacerlo: "No bebo nada de alcohol, me cuido, pero me gusta fumar hierba (...) Tengo 65 años y puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie".

"Me gusta acercarme al momento de mi muerte con esa serenidad"

La actriz detalló lo que le hacía sentir la marihuana. "Abre unos canales de mí misma muy profundos que me hacen sentirme muy bien. Me gusta acercarme al momento de mi muerte con esa serenidad, no estoy orgullosa de ella, pero lo dejaré seguramente", dijo Verónica Forqué, confesando a Jorge Javier que en algunos momentos de crisis, son tan duros, que llegó a pensar en quitarse la vida.

Sobre el tema de las drogas, Verónica Forqué concluyó que "las aprobaría todas, se acabarían las mafias. La mafia existe cuando hay cosas prohibidas. La prostitución es como el aborto, hay que aprobarlo y implantar leyes, es muy importante"

El psicoanálisis y la primera vez que sufrió depresión: "Se me juntó todo"

La actriz desveló que practicaba el psicoanálisis y era algo fundamental: "Cuando me separé de Manolo estuve desaparecida del psicoanálisis. El matrimonio es muy duro, está mal inventado, falla, todo el mundo se separa, el 99 por ciento de mis amigas del colegio se han separado o están aburridas".