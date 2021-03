Victoria Abril pide perdón en los Feroz a los "ofendidos que han perdido seres queridos" y anuncia su "retiro"

El discurso completo de Victoria Abril

"Pido disculpas por la rueda de prensa, si hablando sin el filtro de los vivos, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos, os juro que no ha sido mi intención, para mí todas las vidas cuentan, creedme" , ha dicho.

"Volviendo a la gala", proseguía, ha dado las gracias a los organizadores de los Feroz por darle el premio, "porque aunque no pensamos lo mismo, hemos discrepado sin violencia, porque sentimos el mismo amor por el cine" . "Igual que este Feroz, durante los años de dictadura, el cine me salvó la vida y ha hecho por mí lo que soy. Es mucho lo que echo de menos a Vicente Aranda. 'Victoria, me decía Vicente... nos llamamos igual'. También echo de menos de trabajar con Pedro Almodóvar. Son mis tres ases con Agustín Díaz Yanes , con quien gané el Goya que nunca tuve porque se lo quedó él. Gracias a ellos y al público, el amor del público que echo muchísimo de menos. Somos familia, sois mi familia del cine español".

"Ahora me voy a clausurar a mi retiro de la infancia"

Para terminar, Victoria Abril ha dicho que después de este premio su intención es retirarse por un tiempo. "Ahora me voy a clausurar a mi retiro de la infancia, a la naturaleza, la paz, sin redes ni televisión, pero si me necesitáis, silbad, que subo. Soy como Molière , me gustaría morir maquillada, todo lo que necesitamos es amor, el secreto es la libertad. Como decía Hipócrates, si no puedes curar, al menos no dañad. Esto es todo. Gracias, feroces amigos, hasta siempre", ha concluido.